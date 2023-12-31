На продажу выставили «лучший седан класса люкс» из 90-х 

Четыре десятилетия назад председатель совета директоров Toyota Эджи Тойода направил всю мощь семейного бизнеса на создание нового флагмана. Цифры поражали – 1400 инженеров, 2300 техников, почти 3 миллиона километров испытаний и миллиард потраченных долларов.

Шесть лет спустя, в январе 1989 года, на автосалоне в Детройте дебютировал седан Lexus LS400, навсегда изменив правила игры в сегменте роскошных автомобилей.

Один из экземпляров этого автомобиля (Lexus LS400) начальной партии выставили на аукцион «Bring a Trailer». Машина из США с цифрой на одометре всего в 66 тысяч миль или 106 тысяч километров оснащена оригинальным 4-литровым мотором V8 с алюминиевым блоком, зарекомендовавшим себя как супернадежный и плавный в работе.

Что касается самой модели в целом, то многие до сих пор считают LS400 «лучшим седаном класса люкс» своего времени.

Автомобиль обладает двухцветным серебристым лакокрасочным покрытием, ставшим характерной особенностью машин из 90-х, и находится в отличном внешнем и техническом состоянии.

Пока машина оценена в 5 тысяч 655 долларов или чуть дороже 500 тысяч рублей, но стоимость не является окончательной, поскольку торги завершатся только через 4 дня.