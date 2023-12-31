В Чехии редчайшую гоночную Lada из начала 2000-х продают за 4,7 млн рублей

Несмотря на статус «бюджетников», автомобили марки Lada имеют определенную гоночную историю. К примеру, некоторые из ее моделей принимали участие в раллийных соревнованиях. Один из них – автомобиль, созданный на базе модели ВАЗ-2112. Накануне такую машину выставили на продажу в Чехии.

Редчайший экземпляр модели Lada 112 S1600 продает один из дилеров в городе Лишни. Утверждается, что речь идет об оригинальном автомобиле, который был выпущен тиражом всего в 20 единиц.

Разумеется, Lada 112 S1600 не имеет ничего общего с оригинальной «двенадцатой» моделью «АвтоВАЗа» за исключением кузова.

Технические отличия между массовой 5-дверкой и ее гоночной модификацией сводились к наличию у последней собственного шасси с оригинальным передним подрамником, а также задней независимой подвески с диагональными рычагами.

Под капотом автомобиля использовался форсированный 1,6-литровый бензиновый 16-клапанный мотор, выдающий 195 лошадиных сил и 157 Нм. Ассистировала ему секвентальная шестискоростная трансмиссия SADEV, а также передний привод с блокировкой дифференциала и гоночные тормозные механизмы фирмы AP Racing Brakes.

В первой половине 2000-х годов машина принимала участие в раллийных соревнованиях не только в России, но и в Европе (очевидно, что конкретно этот экземпляр, появился в «Старом Свете» именно таким образом).

Несмотря на свою редкость автомобиль, заявленный пробег которого равен всего 1000 км, оценили не так и дорого по европейским меркам. За Lada 112 S1600 чешский дилер просит 47 тысяч 190 евро или 4 миллиона 700 тысяч рублей.