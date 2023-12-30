Лимузин на базе Dodge Viper продают в США за умопомрачительные 15 миллионов рублей 

Завсегдатай объявлений о продаже в США Dodge Viper, а если быть точнее лимузин, созданный из этого автомобиля, вновь появился на американских классифайдах. Причем с уже новой ценой, которая оказалась на 9 тысяч долларов (800 тысяч рублей) выше, чем была раньше (в 2022 году).

На этот раз владелец машины в лице компании Gateway Classic Cars хочет выручить за нее 169 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 15 миллионам рублей по нынешнему курсу.

Утверждается, что пробег лимузина составляет всего 11 тысяч километров. Внутри автомобиля может разместиться с большим комфортом до 10 человек.

Отдельные сиденья Viper Limo включают в себя кресла спереди, сзади, а также параллельные скамейки между ними. Для каждого из пассажиров предусмотрены ремни безопасности.

У лимузина отсутствует крыша, поэтому ездить на нем получится только в хорошую погоду.

Столь высокую цену машины продавец объясняет тем, что это уникальное предложение в своем сегменте, а также напоминает, что под капотом автомобиля по-прежнему находится оригинальный 8-литровый бензиновый мотор V10, который славится своим впечатляющим звуком.