Умелец за 60 дней превратил деревянный брусок в Toyota Land Cruiser 300

Популярный блогер из Вьетнама «Woodworking Art» с 3,5 миллионами подписчиков на YouTube-канале опубликовал новое видео, которое поразило его фанатов не меньше, чем предыдущие проекты мастера.

На этот раз мужчина взялся за воссоздание из дерева популярного японского внедорожника Land Cruiser 300 2023 модельного года. И это у него получилось спустя ровно 60 дней с начала работы над машиной.

В 9-минутном видеоролике продемонстрирована кропотливая работа над всеми без исключения элементами экстерьера и даже интерьера автомобиля.

При этом начинается ролик с того, что умелец берет обычный деревянный брусок, который и становится отправной точкой для реализации его амбициозной задумки.

Отдельного внимания заслуживает момент, когда блогер воссоздает колесные диски и покрышки для «Ленд Крузера», нанося на резину рисунок, характерный для заводских шин внедорожника, а также использует долото, чтобы детализировано подготовить элементы его интерьера.

Получившаяся из куска дерева модель полностью воспроизводит настоящий Land Cruiser 300 в масштабе 1:12 и обладает полноценной подвеской с пружинами. Более того, у нее открываются двери, капот, багажник и даже светятся фары.

В комментариях к ролику пользователи Сети в очередной раз восхищаются навыками мастера, а также хвалят его за усидчивость и любовь к своему делу.