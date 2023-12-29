Самая дешевая Tesla может выглядеть так – реалистичные изображения

Американский автопроизводитель Tesla вслед за моделью Cybertruck уже готовит очередную новинку. На этот раз это будет не дорогостоящий пикап, а самая доступная машина в гамме компании. Каким может оказаться ее дизайн показали независимые дизайнеры с YouTube-канала «Digimods Design».

Отправной точкой при создании дизайна машины для художников оказалось описание автомобиля в книге Уолтера Айзексона, посвящённой биографии главы Tesla Илона Маска.

Там утверждалось, что бюджетная новинка компании будет построена на собственной платформе, роднящей ее с будущим беспилотником марки, а также позаимствует дизайн Cybertruck.

Как можно заметить на рендерах, от пикапа, стоимость которого доходит до 100 тысяч долларов (примерно 9 миллионов рублей), самая дешевая Tesla унаследует только одну деталь экстерьера – переднюю светотехнику.

Седану с купеобразным силуэтом достанется светодиодная линия, проходящая от левого до правого крыла через всю кромку капота. Кроме того, машина обзаведется угловатым бампером с дополнительными светодиодами, совершенно новыми задними фонарями и колесными дисками собственного дизайна.

Никаких сведений о том, чего ждать от технической части автомобиля, пока нет. Более того, пока даже непонятно, как его назовут. Скорее всего машине присвоят имя Model 2, но не исключено и другое наименование.

А вот с ценой новинки в Tesla, похоже, определились. Ожидается, что стоимость ее новинки составит не более 25 тысяч долларов или примерно 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Премьера самого доступного электрокара в линейке Tesla состоится в 2024 году.