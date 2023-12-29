У «АвтоВАЗа» скоро появится новый кроссовер Lada с «китайскими» корнями? 

«АвтоВАЗ» готовится к началу продаж второго нового кроссовера после загадочной истории сотрудничества с китайской компанией FAW, когда ее кроссовер Bestune T77 получил шильдики Lada и даже встал на конвейер завода в Петербурге, но в продажу так и не поступил.

Накануне инсайдерское издание «Автопоток» опубликовало фотографии, на которых это же предприятие в Северной столице (экс-площадка Nissan) приступило к сборке кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. Предполагается, что именно он окажется донором для очередного нового SUV российского автопроизводителя.

На снимках, выложенных в Сеть (один из них выше), запечатлена корма китайского «паркетника» Tiggo 7 Pro, находящегося на сборочной линии петербургской площадки «АвтоВАЗа».

Источник, владеющий информацией, рассказывает, что на заводе, недавно переименованном в «Лада Санкт-Петербург», осуществляется монтаж переднего и заднего подрамника с уже установленной на них подвеской и двигателем, а также прикручиваются колеса.

Утверждать, что Tiggo 7 Pro станет прообразом нового кроссовера Lada пока на 100 процентов нельзя, но в пользу этого домысла играет отсутствие у «паркетников», сходящих с конвейера завода Lada, эмблем и шильдиков Chery.

Точно такая же история была с автомобилями FAW Bestune T77, которые несмотря на многочисленные опровержения «АвтоВАЗа», впоследствии оказались кроссоверами Lada X-Cross 5.