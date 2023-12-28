Новой Volga быть – что известно о перспективном проекте «ГАЗ»

С началом 2023 года в стране начал подниматься вопрос о необходимости создания представительского седана, который мог бы стать автомобилем для чиновников. Впоследствии эти планы подтвердили в Министерстве промышленности и торговли, а недавно им придал более четкое очертание глава ведомства, обозначив новую информацию о такой машине.

Ожидается, что автомобиль получит название Volga (Волга), которое станет отсылкой к продукции Горьковского автозавода в период с 1956 по 2010 годы. Выпуск машины собираются наладить на мощностях этого же предприятия, которые высвободились с уходом иностранного партнера в лице VW Group.

Создавать новую «Волгу» собственными руками «ГАЗ» точно не собирается, поскольку такая затея не имеет никакого финансового смысла и займет многие годы.

Вместо этого реализация проекта будет вестись по аналогичной схеме с другим недавно возрожденным брендом «Москвич» – то есть с использованием одной из машин иностранного технического партнера.

Кто им окажется пока сказать сложно, но ходят слухи, что за неимением других вариантов им станет один из китайских автопроизводителей.

Рестарт проекту Volga будет дан после того, как завод определится с техпартнером, будет выбрана одна из его моделей, а предприятие в Нижнем Новгороде приступит к ее локализации на местной площадке.

По предварительным подсчетам, первая возрожденная «Волга» сойдет с конвейера примерно в середине 2024 года.