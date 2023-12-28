У нового-старого Toyota Land Cruiser появилась пуленепробиваемая версия

Внедорожник Toyota Land Cruiser 78 известен тем, что является одним из самых надежных и проходимых автомобилей в мире. Из-за этих качеств его используют многие международные организации, включая ООН, Красный Крест и другие. Несмотря на устаревшую конструкцию машина выпускается по сегодняшний день и даже в начале года обновилась. А теперь для нее придумали бронированную версию.

Информацию о защищенном варианте Toyota Land Cruiser 78 редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на официальном сайте Mahindra Armored.

Компания не имеет никакого отношения к индийскому автопроизводителю автомобилей, а базируется в Эмиратах и помимо «Ленд Крузеров» предлагает броню для других внедорожников, пикапов, машин скорой помощи и даже автобусов.

Заявлено, что Land Cruiser 78 2023 года выпуска обладает баллистической защитой до уровня CEN B6, способной выдерживать обстрел из автомата пулями калибра 7,62. Внутренняя рама машины выполнена из баллистической стали и обеспечивает перекрытие и резервную защиту дверей и окон от прямых и угловых выстрелов.

Бронированные листы, используемые во внедорожнике, свариваются с помощью высокоинтенсивных сварочных аппаратов MIG для обеспечения максимальной прочности.

Дверные стойки машины и петли усилены и способны выдерживать дополнительный вес ставших из-за брони тяжелыми дверей.

Кроме того, пуленепробиваемые внедорожники Toyota обладают модернизированной подвеской, доработанными тормозами и специальными шинами, способными компенсировать вес брони машины.

Оснащается автомобиль стандартным 4,2-литровым турбодизельным мотором, состыкованным с 5-скоростной МКПП и системой полного привода. Ценник на внедорожник компания раскрывает только по запросу покупателя.

Небронированные Land Cruiser 78 2023 года выпуска сегодня можно купить даже в России. Цены на них начинаются от 7 миллионов 299 тысяч рублей.