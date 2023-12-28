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У нового-старого Toyota Land Cruiser появилась пуленепробиваемая версия

Ей не страшен обстрел из автоматического оружия

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Toyota Land Cruiser 78 известен тем, что является одним из самых надежных и проходимых автомобилей в мире. Из-за этих качеств его используют многие международные организации, включая ООН, Красный Крест и другие. Несмотря на устаревшую конструкцию машина выпускается по сегодняшний день и даже в начале года обновилась. А теперь для нее придумали бронированную версию.

Информацию о защищенном варианте Toyota Land Cruiser 78 редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на официальном сайте Mahindra Armored.

Компания не имеет никакого отношения к индийскому автопроизводителю автомобилей, а базируется в Эмиратах и помимо «Ленд Крузеров» предлагает броню для других внедорожников, пикапов, машин скорой помощи и даже автобусов.

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Заявлено, что Land Cruiser 78 2023 года выпуска обладает баллистической защитой до уровня CEN B6, способной выдерживать обстрел из автомата пулями калибра 7,62.  Внутренняя рама машины выполнена из баллистической стали и обеспечивает перекрытие и резервную защиту дверей и окон от прямых и угловых выстрелов.

Бронированные листы, используемые во внедорожнике, свариваются с помощью высокоинтенсивных сварочных аппаратов MIG для обеспечения максимальной прочности. 

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Дверные стойки машины и петли усилены и способны выдерживать дополнительный вес ставших из-за брони тяжелыми дверей.

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Кроме того, пуленепробиваемые внедорожники Toyota обладают модернизированной подвеской, доработанными тормозами и специальными шинами, способными компенсировать вес брони машины. 

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Оснащается автомобиль стандартным 4,2-литровым турбодизельным мотором, состыкованным с 5-скоростной МКПП и системой полного привода. Ценник на внедорожник компания раскрывает только по запросу покупателя. 

Небронированные Land Cruiser 78 2023 года выпуска сегодня можно купить даже в России. Цены на них начинаются от 7 миллионов 299 тысяч рублей.

Источник:MahindraArmored

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