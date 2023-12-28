Кроссовер Toyota на базе самого продаваемого автомобиля в мире доехал до России

Линейка кроссоверов Toyota с каждым годом обрастает все большим и большим количеством моделей, причем в зависимости от рынка называться они могут по-разному.

К примеру, в Китае сейчас собирают сразу две разновидности «паркетника», основанного на платформе самого продаваемого автомобиля на планете за всю историю – Corolla (TNGA-C). Первая носит название Corolla Cross и уже давно предлагается в России, а накануне в страну ввезли партию аналогичных машин, но с альтернативным именем и немного другим оснащением.

По информации Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры начали поставки из «Поднебесной» кроссоверов Toyota Frontlander. Это машины, пережившие обновление в начале 2023 года, и оснащенные гибридной силовой установкой на базе 2-литрового бензинового ДВС с индексом M20C-FKS.

Мотор известен своей надежностью и тем, что его использовали такие бестселлеры компании как Corolla, Camry и RAV4. Связку ему под капотом Frontlander составляет электрический довесок, который совместно с двигателем внутреннего сгорания выдает 171 лошадиную силу.

В качестве трансмиссии используется вариатор, а привод может быть только передним.

Цены на кроссовер, построенный на платформе Corolla, в России начинаются с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей.