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Загадочный тестовый мул с кузовом Kia Mohave заметили на дорогах Кореи

Премьера машины запланирована на будущий год

Текст: Михаил Романченко
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Южнокорейский автомобильный концерн Kia готовится к расширению линейки своих внедорожных моделей, одной из которых должен оказаться рамный пикап, построенный на платформе внедорожника Mohave. Накануне загадочный тестовый мул, под которым, по слухам, скрывается как раз эта новинка, запечатлели на дорогах Южной Кореи.

Снимками машины поделилось местное агенство «ShortsCar». На них отчетливо видно, что кузов, прикрученный к раме, не совсем подходит к самому шасси и располагается слишком высоко над землей, колесные арки сильно расширены, а спереди машины виднеется лебедка. 

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Южнокорейская автомобильная пресса предполагает, что под личиной Mohave скрывается пикап, который сейчас проходит под заводским наименованием TK, но, скорее всего, будет называться Tasman.

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Ожидается, что машина получит более современный дизайн, нежели соплатформенный внедорожник, унаследовав черты современных электромобилей Kia EV9 и EV5, а также будет предлагаться в различных модификациях. Но дебютной для модели станет версия с двойной кабиной и дизельным двигателем.

Источник утверждает, что грузоподъёмность такой модификации Tasman составит около тонны, а максимальная буксировочная способность будет равна 3500 кг. 

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В качестве двигателя для машины может выступить 2,2-литровый турбодизель или 3-литровый V6, состыкованные с системой полного привода. 

Премьера Kia Tasman должна состояться в 2024 году. Автомобиль будет конкурировать на рынке с такими моделями как: KGM Rexton Sports, Chevrolet Colorado, Ford Ranger, GMC Canyon, Honda Ridgeline, Nissan Frontier и другими.

Источник:Thekoreancarblog
Фото:ShortsCar

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