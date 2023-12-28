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Пожарные тратят на тушение электрокаров Tesla 36 тысяч галлонов воды

Это в 36 раз больше, чем уходит на машины с ДВС

Текст: Алексей Шмидт
Tesla Model Y Fire 1536x864 1

Как известно, электромобили склонны к возгораниям, но проблема заключается даже не в этом, а в том, что потушить их чаще всего оказывается очень непросто. Своей «болью» поделились пожарные департамента Пайн-Левел, рассказавшие недавнюю историю, связанную с загоревшимся кроссовером Tesla Model Y.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с возгоранием транспортного средства пришло на пульт пожарных в 23:14 на католическое Рождество. Когда бригада прибыла на место Model Y была полностью охвачена огнем.

Водитель машины не пострадал и успел вовремя эвакуироваться из автомобиля, но машине повезло меньше. Его аккумуляторная батарея испытала так называемый «тепловой разгон» и создала пламя, потушить которое не удавалось более часа. 

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По словам пожарных, сбить огонь они смогли только после того, как использовали 36 тысяч галлонов воды. Это в 36 раз больше, чем если бы они тушили обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

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Вместе с тем ведомство предупредило автомобилистов о том, что пожары, связанные с электромобилями, очень опасны.

Во-первых, электрокары могут вспыхнуть через несколько часов или дней после того, как они были впервые потушены, и гореть при температуре, превышающей 2500 градусов по Цельсию.

Кроме того, дым от горения таких машин производит фтористый и хлористый водород, которые являются токсичными.  

Источник:CarsCoops

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