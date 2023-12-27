Армейский внедорожник Mercedes G-Class нашли брошенным на десятилетие в военной палатке 

В последнее время в Сети стали очень популярны видеоролики с поиском так называемых «капсул времени», а если быть точнее машин, на долгие годы забытых своими владельцами и простаивающих без движения со всеми вытекающими для них последствиями. Но не менее интересны для зрителей оказались и сюжеты, в которых такие машины приводят в порядок.

Один из таких каналов «WD Detailing», которому посчастливилось не только обнаружить крайне необычную «капсулу времени», но и отреставрировать ее.

Речь идет о внедорожнике Mercedes-Benz G-Class из 80-х, представляющим собой армейский автомобиль. Машину нашли в сельской местности штата Огайо, причем в необычном по современным меркам укрытии – военной палатке.

Утверждается, что автомобиль простоял в ней нетронутым почти 10 лет, превратив место, где он находился, в импровизированный элемент карты знаменитой видеоигры «Call of Duty».

Блогерам удалось отыскать нынешнего хозяина машины, от которого они узнали, что этим военным «Гелендвагеном» владел его отец. Впоследствии он продал автомобиль своему брату, но около 20 лет назад выкупил машину обратно.

Примерно тогда же ее запарковали в этом странном месте и попытались защитить от воздействия природы военной палаткой.

В итоге с разрешения владельца G-Class был успешно (и даже частично своим ходом) эвакуирован в студию детейлинга, где внедорожнику подправили его внешний вид, удалив следы ржавчины на кузове, отполировав его, а также избавившись от осиных гнезд, свитых в ободе запасного колеса.

Какой будет судьба машины после всех этих процедур неизвестно. Не исключено, что она вернется на прежнее место обитания, где простоит еще десятилетие.