Nissan представит в ближайшее время новый пикап на базе «легковушки»

Небольшие пикапы, построенные на базе легковых автомобилей, набирают популярность по всему миру. Яркие примеры таких машин – Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick, спрос на которые растет с каждым месяцем. И, похоже, Nissan также хочет «окунуться» в этот сегмент, о чем намекнул на недавней пресс-конференции с другими членами альянса Renault и Mitsubishi.

Представители компании объявили о том, что работают над новым транспортным средством, которое окажется непохожим на все другие машины марки. Дата запуска проекта засекречена, но известно, какой будет его платформа.

В качестве «тележки» для пикапа планируется задействовать «легковушечную» архитектуру CMB-F нового поколения, которая впоследствии ляжет в основу новой генерации маленького кроссовера Kicks.

Внешне автомобиль может получить экстерьер, который ранее был продемонстрирован в концепт-каре Renault Niagara (на фото выше). Тот пикап, напомним, использовал под капотом мягко-гибридную силовую установку спереди и отдельный электромотор сзади.

Список рынков для новинки Nissan не раскрывается, но из слитого в Сеть слайда с пресс-конференции можно с уверенностью говорить, что машину предложат в Латинской Америке.

Впоследствии автомобиль выберется за пределы этого континента и доберется до стран Азии.