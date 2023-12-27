Что, если легендарная Toyota Camry станет чистым электромобилем – первые изображения 

Седан Camry является одной из самых важных моделей компании Toyota на экспортных рынках. Доказательство этому – очередная модернизация, которая превратила 4-дверку D-класса в гибрид.

Впрочем, ходят слухи, что дальнейшая судьба знаменитой модели японской марки лежит в исключительно электрической плоскости. И не исключено, что в какой-то момент (до 2030 года) автомобиль бросит вызов моделям американской Tesla.

Toyota Camry актуального поколения (XV80)

Как будет выглядеть полностью электрическая Camry показали дизайнеры портала «AutoEvolution», опубликовав рендеры гипотетически возможной новинки Toyota.

Получившийся в ходе компьютерного моделирования автомобиль немного напоминает актуальную генерацию седана (XV80), но отличается пересмотренной передней частью кузова, где появились новые фары в стиле Prius, исчезла радиаторная решетка, которая электромобилю без надобности, а также был установлен модернизированный бампер.

Боковые стороны машины приняли угловатую форму и обзавелись дверными ручками, установленными заподлицо.

При этом корма автомобиля приобрела покатую линию крыши, превратив традиционный седан в современный фастбэк. Чем не конкурент Tesla, по крайней мере внешне?

Разумеется, никаких характеристик машины пока нет и ждать их не стоит. Но учитывая нынешние технологии Toyota в области электрокаров не исключено, что к моменту возможного появления электрической Camry в продаже компании удастся создать батарею, которая обеспечит модели запас хода в 700 километров.