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Что, если легендарная Toyota Camry станет чистым электромобилем – первые изображения 

Она может дебютировать до 2030 года

Текст: Алексей Шмидт
next gen 2030 toyota camry ev takes the fight to tesla check out our exclusive design 6

Седан Camry является одной из самых важных моделей компании Toyota на экспортных рынках. Доказательство этому – очередная модернизация, которая превратила 4-дверку D-класса в гибрид.

Впрочем, ходят слухи, что дальнейшая судьба знаменитой модели японской марки лежит в исключительно электрической плоскости. И не исключено, что в какой-то момент (до 2030 года) автомобиль бросит вызов моделям американской Tesla.

next gen 2030 toyota camry ev takes the fight to tesla check out our exclusive design 7
Toyota Camry актуального поколения (XV80)

Как будет выглядеть полностью электрическая Camry показали дизайнеры портала «AutoEvolution», опубликовав рендеры гипотетически возможной новинки Toyota.

Получившийся в ходе компьютерного моделирования автомобиль немного напоминает актуальную генерацию седана (XV80), но отличается пересмотренной передней частью кузова, где появились новые фары в стиле Prius, исчезла радиаторная решетка, которая электромобилю без надобности, а также был установлен модернизированный бампер.

Боковые стороны машины приняли угловатую форму и обзавелись дверными ручками, установленными заподлицо. 

При этом корма автомобиля приобрела покатую линию крыши, превратив традиционный седан в современный фастбэк. Чем не конкурент Tesla, по крайней мере внешне?

Разумеется, никаких характеристик машины пока нет и ждать их не стоит. Но учитывая нынешние технологии Toyota в области электрокаров не исключено, что к моменту возможного появления электрической Camry в продаже компании удастся создать батарею, которая обеспечит модели запас хода в 700 километров.

Источник:Autoevolution
Фото:Autoevolution

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