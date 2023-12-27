Что, если легендарная Toyota Camry станет чистым электромобилем – первые изображения 

Седан Camry является одной из самых важных моделей компании Toyota на экспортных рынках. Доказательство этому – очередная модернизация, которая превратила 4-дверку D-класса в гибрид.
Впрочем, ходят слухи, что дальнейшая судьба знаменитой модели японской марки лежит в исключительно электрической плоскости. И не исключено, что в какой-то момент (до 2030 года) автомобиль бросит вызов моделям американской Tesla.
Как будет выглядеть полностью электрическая Camry показали дизайнеры портала «AutoEvolution», опубликовав рендеры гипотетически возможной новинки Toyota.
Получившийся в ходе компьютерного моделирования автомобиль немного напоминает актуальную генерацию седана (XV80), но отличается пересмотренной передней частью кузова, где появились новые фары в стиле Prius, исчезла радиаторная решетка, которая электромобилю без надобности, а также был установлен модернизированный бампер.
Боковые стороны машины приняли угловатую форму и обзавелись дверными ручками, установленными заподлицо.
При этом корма автомобиля приобрела покатую линию крыши, превратив традиционный седан в современный фастбэк. Чем не конкурент Tesla, по крайней мере внешне?
Разумеется, никаких характеристик машины пока нет и ждать их не стоит. Но учитывая нынешние технологии Toyota в области электрокаров не исключено, что к моменту возможного появления электрической Camry в продаже компании удастся создать батарею, которая обеспечит модели запас хода в 700 километров.