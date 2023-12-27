Honda готовится к обновлению своего самого дешевого седана

Субкомпактный седан Amaze с эмблемой Honda, ставший самой доступной 4-дверкой компании, дебютировал в далеком 2013 году. Машина пережила смену поколения в 2018-м, а в 2021-м автомобиль ждал плановый рестайлинг. Сейчас инженеры японской марки работают над третьей генерацией этого авто. Накануне о нем стали известны первые подробности.

Согласно информации, которой поделилось издание «ICN», премьера Amaze 3 состоится во второй половине 2024 года. Предстоящая итерация обещает машине существенные изменения в дизайне кузова, интерьера, а также списке доступных функций.

Наиболее заметной доработкой Amaze должно стать появление в ее оснащении системы Honda Sensing Suite – передовой технологии системы помощи водителю. Пакет включит в себя множество сложных систем безопасности, включая помощника в полосе движения, автоматическое экстренное торможение, адаптивный «круиз» и многое другое.

Внутри машину ждет появление 10,25-дюймового экрана мультимедийной системы, зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, беспроводной зарядки для смартфона и 7-дюймовой полуаналоговой приборной панели.

Под капотом существенных изменений не предвидится. Седан, доступный на рынках развивающихся стран, сохранит надежный 1,2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор iVTEC, дополненный пятискоростной механической трансмиссией или вариатором CVT. Мощность двигателя составит прежние 90 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента.

Изменится ли цена машины пока неизвестно, но сейчас автомобиль стоит при пересчете с иностранной валюты на российскую около 785 тысяч рублей.