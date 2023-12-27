Larte Design добавит самому мощному кроссоверу BMW в истории украшений к Новому году

Кроссовер BMW XM и без того является произведением искусства, но ателье Larte Design с этим не согласно и подготовило для баварского «паркетника» собственную версию. В ней машине добавили ярких акцентов, которые должны еще больше выделять автомобиль в общем потоке между моделями этого же класса.

Общий тираж XM Label (именно так называли новую спецверсию тюнеры) составит 500 единиц. Машины будут покрыты ярким оттенком Frozen Carbon Black, а сам пакет доработок включит в себя в общей сложности семнадцать компонентов.

Спереди наиболее заметным изменением станет вентилируемый капот, сопровождаемый более заметным передним сплиттером из двух частей и карбоновой радиаторной решеткой.

Сбоку отличить спецверсию XM от обычной можно будет в том числе по 23-дюймовым лесосплавным колесным дискам с пятью спицами, а также юбкам и молдингам, которые станут шире.

Разница между кормой версии XM от Larte Design и простым кроссовером будет заключаться в наличии у него двойных спойлеров и расширенного бампера с более высоким диффузором и светодиодами, выполненными в стиле болидов Формулы-1.

Дополнительно заднюю часть машины украсят сдвоенные выхлопные патрубки с карбоновыми акцентами.

Технически автомобиль не изменится и будет оснащаться ультрапроизводительной 738-сильной гибридной установкой с крутящим моментом в 997 Нм. С ней машина способна разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 3,8-секунды и может похвастаться максимальной скоростью до 290 километров в час.