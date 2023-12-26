В Россию привезли первый экземпляр самого роскошного и дорогого внедорожника Toyota

В сентября рамках автосалона в Токио Toyota представила свой новый внедорожник, который оказался не только самым роскошным, но еще и самым дорогим в линейке японского автопроизводителя. Машине досталось легендарное название Century, ранее использовавшееся для представительского седана, считающегося чуть ли не самым желанным автомобилем в Японии.

А теперь внедорожник Toyota Century добрался до российского рынка. По информации Daily-Motor.Ru, машину привез в РФ один так называемый «серый» дилер, занимающийся доставкой автомобилей в страну из-за рубежа по параллельному импорту.

Речь идет о новом внедорожнике с пробегом всего 15 километров, доступном в единственном экземпляре. Страна, откуда автомобиль был ввезен, не уточняется, но, скорее всего, это Китай, так как у машины левостороннее расположение рулевого колеса и блока педалей.

Century SUV укомплектован стандартной для него гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6, выдающей 412 лошадиных сил. Трансмиссия – «автомат», а привод может быть исключительно полным.

Интересной оказалась цена уникальной для нашего рынка машины. Если в Японии за внедорожники Century просят от 25 миллионов иен или около 15 миллионов рублей, а в том же Китае – от 2 миллионов юаней (примерно 25 миллионов рублей), то в России машина традиционно оказалась дороже. Стоимость автомобиля составляет невероятные 35 миллионов рублей.