В Россию начали ввозить один из самых безотказных автомобилей Hyundai

Когда-то этот седан Hyundai не только продавался, но еще и выпускался на территории России. Сборка машины была налажена на мощностях завода в Санкт-Петербурге, который недавно был продан российской компании «Арт-Финанс» всего за 7 тысяч рублей. Накануне «серые» импортеры ввезли в страну свежую партию этой модели, но не под известным россиянам названием Solaris, а под именем Accent.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на отечественном рынке стартовали продажи свежей партии Hyundai Accent. Автомобили 2023 года выпуска ввезли с использованием параллельного импорта из соседних стран.

Машины доступны исключительно с 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 123 лошадиные силы, а также с безальтернативным 6-скоростным «автоматом». Их пока можно купить в Москве, Иваново, Севастополе и Екатеринбурге.

Уникальная «фишка» Hyundai Accent заключается не только в ее популярности во всех странах, где такой седан продается, но еще и в том, как позиционируют эту модель в модельном ряду корейской марки.

Авторитетное агентство «J.D.Power», специализирующееся на исследованиях в области надежности автомобилей, называет Accent одной из самых крепких машин в линейке Hyundai.

Безотказность 4-дверки оценивается в 87 баллов из 100, что соответствует «великолепному» показателю, являющемуся одним из лучших среди моделей компании.

Цены на параллельно импортированные Hyundai Accent в России начинаются с отметки в 2 миллиона рублей.