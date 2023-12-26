Салон новой Hyundai Creta случайно «засветился» на видео

Hyundai работает над очередной модернизацией своего популярного кроссовера Creta, который долгое время оставался бестселлером российского рынка.

Ранее в этом году корейцы подтвердили, что представят реформенную машину в середине января 2024 года. В ожидании премьеры в Сеть всплыли многочисленные изображения и видеоролики, раскрывающие о перспективной новинке интересные подробности.

В свежей подборке шпионских материалов автомобильным папарацци удалось запечатлеть часть интерьера обновленной «Крета». Салон прототипа засняли, когда он находился в пробке.

Как можно заметить на кадрах с видеоролика, машине достанется полностью цифровая приборная панель, которая по дизайну сильно напоминает рестайлинговый Kia Seltos.

На дисплее будет отображаться информация, связанная с усовершенствованными системами помощи водителю.

Кроме новой цифровой «приборки» у кроссовера будет другое двухспицевое рулевое колесо, напоминающее по дизайну электрокар Hyundai Ioniq 5 и новая панель управления климатической системой.

Внешне новая Creta должна обзавестись несколькими заметными косметическими изменениями, в том числе вертикально расположенными фарами, вдохновленными Palisade, горизонтальными дневными ходовыми огнями, радиаторной решеткой нового дизайна и легкосплавными колесными дисками, а также задними фонарями с иной светодиодной световой подписью.

Технически машина не изменится и продолжит использовать актуальную линейку двигателей и трансмиссий.