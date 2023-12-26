ДомойАвтоновости сегодняСалон новой Hyundai Creta случайно «засветился» на видео

Салон новой Hyundai Creta случайно «засветился» на видео

У кроссовера будет цифровая комбинация приборов, похожая на Kia Seltos

Текст: Алексей Шмидт
2024 Hyundai Creta Interior

Hyundai работает над очередной модернизацией своего популярного кроссовера Creta, который долгое время оставался бестселлером российского рынка.

Ранее в этом году корейцы подтвердили, что представят реформенную машину в середине января 2024 года. В ожидании премьеры в Сеть всплыли многочисленные изображения и видеоролики, раскрывающие о перспективной новинке интересные подробности. 

В свежей подборке шпионских материалов автомобильным папарацци удалось запечатлеть часть интерьера обновленной «Крета». Салон прототипа засняли, когда он находился в пробке. 

New 2024 Hyundai Creta Interior

Как можно заметить на кадрах с видеоролика, машине достанется полностью цифровая приборная панель, которая по дизайну сильно напоминает рестайлинговый Kia Seltos.

На дисплее будет отображаться информация, связанная с усовершенствованными системами помощи водителю.

Кроме новой цифровой «приборки» у кроссовера будет другое двухспицевое рулевое колесо, напоминающее по дизайну электрокар Hyundai Ioniq 5 и новая панель управления климатической системой. 

Внешне новая Creta должна обзавестись несколькими заметными косметическими изменениями, в том числе вертикально расположенными фарами, вдохновленными Palisade, горизонтальными дневными ходовыми огнями, радиаторной решеткой нового дизайна и легкосплавными колесными дисками, а также задними фонарями с иной светодиодной световой подписью.

Технически машина не изменится и продолжит использовать актуальную линейку двигателей и трансмиссий. 

Фото:Harsh Kumar

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+