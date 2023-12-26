Peugeot 5008 нового поколения: всё, что известно о реформенном французском кроссовере

«Паркетник» с индексом 5008 появился в гамме французского автопроизводителя Peugeot еще в 2009-м году, но изначально предполагался как минивэн средних размеров. В ходе рестайлинга, датированного 2020-м годом, машина трансформировалась в полноценный кроссовер. Сегодня французы разрабатывают новое поколение этой модели, которое по задумке авторов проекта должно бросить вызов бестселлерам Skoda Kodiaq и Renault Espace.

Журнал «CarsCoops» собрал все пикантные подробности о том, как может выглядеть такой автомобиль, опубликовав реалистичные рендерные изображения кроссовера, а также дополнив их определенной инсайдерской технической информацией.

Ожидается, что внешне новый 5008-й позаимствует некоторые секреты стиля у своего младшего родственника 3008-го. Машине достанутся точно такие же узкие фары с тройными светодиодными клыками, фирменная радиаторная решетка с затухающим рисунком, а также удлиненная задняя часть с высокой линией крыши.

Как пишет источник, длина кроссовера должна составить 4700 мм, что на 59 мм больше, чем было у его предшественника. Увеличение размеров должно привести к тому, что места в салоне 5008-го станет больше.

Как и актуальная модель, новое поколение французского кроссовера будут продавать в 5-местной и 7-местной компоновке. В основу машины ляжет платформа STLA Medium, причем в расширенном варианте, использующим все передовые технологии.

Вместе с новой «тележкой» машина получит и новую линейку силовых агрегатов, которые будут как гибридными, так и полностью электрическими.

Мощность базового e-5008 составит около 207 лошадиных сил, тогда как начальной версии гибридного кроссовера будет равна 134 л.с. Привод сохранится передний и полный.

Премьера новой генерации 5008 запланирована на август 2024 года. Электрический кроссовер появится немного позже.