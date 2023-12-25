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Российский внедорожник Lada Niva пытаются продать в Великобритании за 2,5 млн рублей

Это почти в 3 раза дороже, чем он стоит на родине

Текст: Алиса Шашкова
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Классический внедорожник Lada Niva, несмотря на полную остановку их экспорта на Запад из-за несоответствия экологическим стандартам, а также санкций сегодня пробуют распродать многие европейские дилеры.

Недавно мы рассказывали о том, что в Германии безуспешно пытаются избавиться от складских запасов таких машин по цене в 18 тысяч евро или 1,8 млн рублей. А теперь выяснилось, что внедорожники Niva без пробега предлагают и в Великобритании. Причём еще дороже.

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Дилер классических автомобилей «Bramley Motor Cars» в графстве Суррей, занимающийся реализацией широкого ассортимента машин премиального класса, таких как Aston Martin и Porsche, опубликовал объявление о продаже черной Lada Niva 2021 года выпуска в комплектации Luxe почти за 22 тысячи фунтов стерлингов.

При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 500 тысяч рублей, что почти в 3 раза дороже, чем такие машины предлагаются на родном для них отечественном рынке.

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Несмотря на казалось бы явно завышенную стоимость, Niva вполне вписывается в свой ценовой сегмент для Великобритании среди автомобилей SUV аналогичных размеров.

Единственными кроссоверами, которые в «Туманном Альбионе» сегодня стоят дешевле, являются Dacia Duster, MG ZS и SsangYong Tivoli. 

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Очевидно, что «Нива» гораздо лучше подходит для бездорожья, чем эта троица, но она превосходит российский внедорожник с точки зрения технологий, качества сборки и, самое важное, безопасности, немаловажной для большинства европейцев.  

Источник:Bramley

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