Самый ненадежный среднеразмерный кроссовер оказался одним из самых ликвидных

В линейке компании Toyota кроссовер Venza появился несколько лет назад, оказавшись леворульным клоном «паркетника» Harrier.

На рынках, где он представлен, машина не блещет популярностью и продолжает терять покупателей. И на это есть одна весомая причина – она совсем не эталон с точки зрения надежности. Но, согласно недавнему исследованию, несмотря на это именно Venza является одним из самых ликвидных кроссоверов в своем классе.

Как пишет издание «Motorbiscuit», уникальность случая Venza доказывает, что индивидуальные оценки от аналитических агентств не всегда влияют друг на друга так, как можно предположить с точки зрения логики.

Согласно отчету портала «J.D.Power» кроссовер Toyota Venza является наименее надежным автомобилем в своем классе с результатом в 76 баллов из 100. Этой оценки явно недостаточно, чтобы внушить доверие покупателям.

Вместе с тем, эта модель японской марки озадачивает тем, что обладает неожиданно высокой стоимостью при перепродаже, а значит может считаться очень ликвидным автомобилем (89 баллов из 100).

Toyota Venza сегодня продаётся в том числе и России. Машины 2023 года выпуска поступают на наш рынок по параллельному импорту. Цены на них начинаются с отметки в 3,5 миллиона рублей и доходят до цифры в 6 миллионов 150 тысяч рублей.