Новые кроссоверы Tata Motors подвергли жесткой критике за отсутствие надежности и безопасности

Компания Tata Motors является крупнейшим индийским автопроизводителем с очень высокими объемами продаж, который метит к выходу на глобальный рынок. Но, похоже, думать об этом ей пока рано. В обновленных кроссоверах бренда Safari и Nexon нашли множество проблем с надежностью и безопасностью, обнаруженных самими владельцами этих машин.

Своими отзывами о реформенных «паркетниках» Tata, считающихся автомобилями премиум-класса, они поделились в социальных сетях. И некоторые из них оказались поистине пугающими.

Новый владелец кроссовера Tata Safari 2023 Dark Edition рассказал о том, что в течение 10 дней после покупки машины он столкнулся с такими неисправностями как отказ спидометра, светотехники, электропривода окон, а также системы автоматического торможения, из-за чего он попал в аварию. Кроме того, в его машине с трудом закрывались двери.

Но самым большим кошмаром для мужчины оказалось посещение сервисного центра Tata Motors, в котором специалист в униформе компании начал сильно стучать по неплотно закрывающимся дверям, чем вызвал срабатывание подушек безопасности.

Примерно такие же проблемы затронули обладателя другого недавно пережившего рестайлинг кроссовера Tata Motors – Nexon. Он приобрел его вместо хэтчбека Suzuki Baleno и также оказался заложником широкого списка поломок.

К примеру, в его кроссовере практически сразу вышел из строя радиатор, а также наблюдался «глюк» одного из световых индикаторов. Впоследствии в машине сломался еще и кондиционер. По словам владельца «паркетника» Nexon, в общей сложности за 4 месяца он побывал в ремонтной мастерской целых 16 раз.

Сам индийский автопроизводитель пока никак не комментирует негативные отзывы на свои модели, но они продолжают активно распространяться по популярным в Индии соцсетям.