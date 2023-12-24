В Испании нашли два брошенных на несколько десятилетий Lamborghini 

Компания Lamborghini выпускает крайне желанные автомобили, но даже некоторым из них уготована участь быть брошенными и ржаветь, простаивая без движения на протяжении нескольких десятилетий.

В Испании неожиданным образом обнаружилась «капсула времени», причем не одна, а сразу две в одном месте. Речь идет о машинах Lamborghini Espada, которые более двух десятилетий простаивали на одной из ферм Эстремадуры (область на юго-западе Испании).

Никакой подробной информации об автомобилях нет, но существует мнение, что они пробыли на ферме без движения не менее 15, а может и более 20 лет. Благодаря тому, что на них сохранились номера, местной прессе удалость частично «пробить» их историю.

Самая старая из Espada встала на учет 8 июля 1970 года и относится ко второй серии этой модели. Машина находится в плохом техническом состоянии, но выглядит более-менее целой.

Другой Lamborghini был зарегистрирован 2 ноября 1974 года и принадлежит уже к третьей серии. У него отсутствуют некоторые детали кузова, такие как бамперы, фары, а также заднее стекло.

Напомним, Lamborghini Espada является автомобилем класса Grand Tourer в конфигурации 2+2, который производился в Сант-Агата-Болоньезе в период с 1968 по 1978 год. Суммарно было выпущено всего 1217 таких машин. Купе комплектовалось 4-литровым мотором V12, который в зависимости от серии выдавал от 325 до 350 лошадиных сил.

Оба «капсулы времени» уже покинули Испанию и вскоре переживут тщательную реставрацию, которая должна вернуть их к жизни, после чего машины будут проданы на аукционе.