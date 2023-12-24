Hyundai Palisade 2 поколения показан на первых изображениях

Новый большой кроссовер компании Hyundai дебютировал осенью 2018 года, впоследствии сменив другой 7-местный вседорожник Grand Santa Fe. Автомобиль подвергся плановой модернизации в прошлом году, а уже через год его ждет первая смена поколений.

Какие внешние изменения может принести с собой появление новой генерации машины раскрыли независимые дизайнеры из издания «NYMamooth».

По мнению художников из Южной Кореи, Palisade 2 переживет кардинальные внешние перемены по сравнению с первым поколением. Как видно на изображениях, машину ждет появление более строгого силуэта, а также существенно модернизированной передней части кузова.

Вместо традиционных фар кроссоверу достанется светодиодная полоса, проходящая вдоль всей кромки капота, помимо которой у него будут вертикальные дневные ходовые огни, радиаторная решетка другой формы с наполнением в виде мелкой сетки, новый бампер, широкие пластиковые накладки на боковинах и потайные дверные ручки.

Как сильно изменится корма Palisade не рендерах не показали, но с ракурса в три четверти виднеются новые задние фонари, заползающие на крылья.

Подробностей о том, чего ждать от технического оснащения машины, пока нет. Сейчас его продают с 3,5-литровым бензиновым «атмосферником V6 на 249 лошадиных сил и 2,2-литровым турбодизелем на 200 «сил» соответственно.

Ассистирует обоим 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод может быть как передний, так и полный.

Смена поколений Hyundai Palisade запланирована на январь 2025 год.