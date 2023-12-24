«АвтоВАЗ» отправил партию «скандальных» кроссоверов Lada X-Cross 5 к дилеру

Несмотря на то, что сотрудничество компании «АвтоВАЗ» и концерна FAW, вероятно, подошло к концу, российский автопроизводитель, использовавший в качестве основы для своего нового кроссовера X-Cross 5 китайский автомобиль Bestune T77, имеет определенные планы на уже собранную партию таких машин.

Сообщество «Русские автомобили» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало серию фотографий, на которых формально китайский «паркетник», но с логотипами Lada, прибыл в распоряжение дилера «Центральная СТО».

Автосалон является дочерним предприятием «АвтоВАЗа» и расставляет поступающие X-Cross 5 на собственной стоянке. Согласно подсчетам инсайдеров, сейчас на площадке дилера припарковано несколько десятков кроссоверов, но автовозы продолжают прибывать.

Никакой информации о том, что собираются делать с машинами, пока нет. Но, скорее всего, их попытаются распродать. Правда цены на автомобили пока неизвестны и вряд ли будут раскрыты в ближайшее время.

Крупноузловой сборкой Lada X-Cross 5 еще с этого лета занималось экс-предприятие Nissan в Петербурге, но продажи кроссоверов по неизвестным причинам так и не начались.

Позднее кроссовер исчез с сайта «АвтоВАЗа», после чего пошли слухи о том, что проекту вряд ли дадут «зеленый свет».

В Тольятти как могли постарались пресечь эти спекуляции, заявив, что отсутствие информации о «паркетнике» X-Cross 5 на сайте Lada связано с техническими проблемами.