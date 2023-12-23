Ажиотажный спрос: Toyota распродала новый Land Cruiser 250 в Европе всего за 30 минут

Новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, получившее индекс 250, постепенно идет от страны к стране. После дебюта в США на очереди оказалась Европа, где машину встретили не просто с большим вниманием, а с ажиотажным спросом.

Согласно информации, опубликованной изданием “Hungary.Postsen”, внедорожник Land Cruiser 250 с отведенным лимитом на Германию в 1000 машин был распродан в этой стране всего за 30 минут.

Официальный прием заказов на автомобиль был открыт в 8 часов утра по местному времени 21 декабря и прекратился спустя полчаса, поскольку вся первая партия внедорожников была чрезвычайно оперативно забронирована местными покупателями.

Те, кто упустил такую возможность, будут занесены в лист ожидания, и в следующий раз она у них появится только в 2024 году.

Напомним, первая партия Land Cruiser 250 получила название First Edition. Машины отличаются от стандартных вариантов небольшими изменениями в дизайне.

К примеру, у дебютных «двухсот пятидесятых» будут круглые фары и квадратная радиаторная решетка, которые в совокупности с надписью бренда сделают их похожими на машины 70-х – 80-х годов. У внедорожников, которые собираются выпускаться массово, фары окажутся квадратными.

Кроме того, открывающая продажи партия LC 250 получит собственный песочный цвет кузова и особую отделку салона.

Приводить в движение машины предстоит 2,8-литровому «наддувному» дизельному мотору мощностью 204 лошадиные силы, работающему в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Ценник на дебютные внедорожники в Европе составляет 86 тысяч евро или 8 миллионов 700 тысяч рублей.