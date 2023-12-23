7-местная версия Hyundai Creta обновится в 2024 году

Hyundai запланировала на 2024 год сразу несколько важных фейслифтингов популярных моделей. Помимо бестселлера Creta обновлению должен подвергнуться и ее 7-местный вариант, известный в зависимости от рынка под именем Alcazar и Grand Creta. Накануне стало известно, какие изменения ждут этот кроссовер.

Ожидается, что «растянутый» вариант «Креты» переживет небольшие внешние перемены, которые должны привнести в его экстерьер современные элементы дизайна бренда, реализованные ранее в субкомпактном «паркетнике» Exter.

Спереди машине должны достаться переработанная радиаторная решетка, обновленные блоки фар со встроенными дневными ходовыми огнями и слегка модернизированный бампер, тогда как боковой профиль, скорее всего, остается в значительной степени без изменений. Единственная разница, которая будет заметна глазу, может заключаться в наличии у машины нового набора легкосплавных колесных дисков.

Что касается кормы, то перемены там ждут разве что светодиодные задние фонари и отдельные детали бампера.

В салоне новый Alcazar (он же Grand Creta) сможет похвастать обновленными элементами отделки и модернизированной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем. Кроме них машине достанется другое рулевое колесо, а список опций включит в себя функции, ранее не предложенные для автомобиля.

А вот линейка двигателей кроссовера, по всей видимости, останется неизменной. Сейчас он, напомним, оснащается 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, выдающими 160 и 115 лошадиных сил соответственно. Оба работают в паре с механической или 7-диапазонным «роботом».

Премьера обновленного «паркетника» запланирована на середину 2024 года.