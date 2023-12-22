У пикапа Toyota Hilux появилась новая «крутая» версия для японцев

Несмотря на планы Toyota выпустить полностью электрическую версию пикапа Hilux, японцы не отказываются от доработки оригинального варианта этой модели, который вряд ли продержится на конвейере очень долго.

Накануне была анонсирована новая модификация Hilux под названием «Z» Revo Rocco Edition. Ее главным отличием от простого пикапа станет небольшой пакет доработок.

Прием заказов на автомобиль уже стартовал, но первые покупатели машины смогут забрать их еще нескоро. Поставки запланированы только на май 2024 года.

Разницу между обычным Hilux и его новой версией можно будет проследить по расширенному списку оборудования. Машине достались 18-дюймовые внедорожные покрышки, специально разработанная радиаторная решетка, а также другой бампер спереди и сзади плюс новые крылья.

Грузовой отсек пикапа получил специальную отделку из пластика, а его крышка обзавелась помощником при подъеме.

Технически машина ничем не отличается от стандартного Hilux и оснащается 2,4-литровым турбодизельным мотором, выдающим 147 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и система полного привода.

Ценник на доработанный вариант пикапа в Японии начинается с отметки в 4 миллиона 772 тысячи иен или 3 миллиона 90 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.