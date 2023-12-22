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В Германии почти 2 года не могут распродать внедорожники Lada Taiga

Дело может быть в их цене 

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что «АвтоВАЗ» остановил поставки своих автомобилей в Германию еще много лет назад, автомобили российской марки поставлялись туда вплоть до февраля 2022 года. Один из них – внедорожник Lada Taiga, который на родине известен как классическая Lada Niva (он же ВАЗ-2121).

С прошлого года несколько немецких дилеров тщетно пытаются распродать складские запасы таких машин, но пока безуспешно.

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Редакция Daily-Motor.Ru проштудировала зарубежные классифайды, обнаружив множество предложений о продаже Lada Taiga в Германии. Это автомобили начала 2022 года выпуска, оснащенные бензиновым атмосферным мотором на 83 лошадиные силы и механической коробкой передач. 

Заявлено, что их двигатель адаптирован под стандарт «Евро-6», а значит внедорожник может вполне легально передвигаться по европейским дорогам. 

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Немецкий дилер предлагает потенциальным покупателям этой модели опцию в виде герметизации полостей кузова машины и защиты ее днища от ржавчины, а также установки накладок на передние колесные арки. 

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Вот только цена таких автомобилей даже без этого дополнения впечатляет в худшую сторону и вряд ли помогает им быть реализованными на зарубежном рынке.

За Lada Niva Taiga немецкие автосалоны просят в среднем 18 тысяч евро или около 1 миллиона 800 тысяч рублей по текущему курсу, что более, чем в два раза дороже, чем эти машины они стоят в России. 

Источник:Mobile.de

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