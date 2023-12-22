В Россию начали ввозить корейский седан, который с легкостью проезжает 500 тысяч км

Долголетие – вещь труднодостижимая, особенно в современном автопроме, когда большая часть его продукции реализована в одноразовой форме. Но существует один компактный седан из Кореи, который не совсем подходит под это правило, ведь если верить его владельцам он способен без труда выхаживать до отметки в полмиллиона, а то и выше километров. И недавно он стал доступен в России.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ прибыла свежая партия 4-дверок Kia Forte. Машины 2023 года приехали на наш рынок по параллельному импорту и представляют собой аналоги продававшихся у нас ранее седанов Cerato.

Все они оснащены безальтернативным бензиновым «атмосферником» на 1,6 лошадиных сил, выдающим 123 лошадиные силы и 150 Нм крутящего момента. Ассистирует ему классический 6-диапазонный «автомат».

По данным портала «Vehicle History», анализирующего отзывы владельцев машин, 4-дверки Kia Forte способны с легкостью преодолевать порог в 325 тысяч километров. По его подсчетам, корейский компактный седан должен обеспечить своему владельцу как минимум 17 лет службы без серьезных технических проблем, проезжая в среднем в неделю по 400 километров.

Но эта цифра способна быть даже выше. На профильном форуме «Forte Forums» существуют подтвержденные сведения того, что владелец одного такого седана преодолел на нем более 615 тысяч километров.

Что касается цен на параллельно импортированные Forte в России, то за них сейчас просят минимум 2 миллиона 700 тысяч рублей.