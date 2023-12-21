Гостиница в Японии предложит своим постояльцам прокатиться на Toyota Supra всех поколений

Компания Toyota заключила партнерское соглашение с отелем Fuji Speedway, в рамках которого гостиница будет предлагать своим постояльцам проехаться по местному гоночному автодрому на всех поколениях модели Supra.

Выбор машин для такого необычного вида развлечения обещают весьма неплохой. Для наматывания кругов вокруг гостиницы, находящейся в окружении трассы, гостям предложат как модернизированую Supra 2020 года с автоматической коробкой передач, так и вариант MK4 с 3-литровым рядным 6-цилиндровым мотором 2JZ-GTE с двойным турбонаддувом.

Опция проката машин будет предлагаться в порядке живой очереди и включать в себя пятичасовые экскурсии, запланированные на каждый день, по кольцевому маршруту, который окружает отель.

Еще одной «фишкой» гостиницы станет наличие в ней большого банкетного зала, из которого можно прямиком попасть в музей автоспорта Фудзи, где выставлены несколько классических автомобилей и многие японские легенды автоспорта, включая гоночные прототипы компании Toyota.

Утверждается, что услуга будет доступна для постояльцев отеля в период с 15 января по 30 июня 2024 года, но лишь для тех, кто забронировал номер люкс или виллу. Стоимость последней на эти даты, согласно информации с сервиса «Booking», составляет в среднем 100 тысяч рублей.