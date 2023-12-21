Опытный зарубежный автомеханик рассказал, что покупает машины только одной марки

Известный в зарубежной автомобильной среде автомеханик с 55-летним стажем Скотти Килмер уже много лет ведет собственный канал на YouTube, в котором делится с подписчиками мнением о тех или иных машинах, а также советами для их покупки как в новом, так и подержанном состоянии.

В недавнем видео он заявил о том, что является решительным сторонником продукции только одного автомобильного бренда. И связано это с его исключительной надежностью.

Западный блогер, большую часть жизни проработавший автомехаником, рассказал, что покупает машины только компании Toyota:

Помимо того, что автомобили этой японской марки он считает самыми надежными, по его мнению они еще и наиболее экономичны для длительного владения:

«Покупка Toyota на самом деле сэкономит вам много денег по сравнению с другими брендами».

В своем видеоролике, набравшем более 150 тысяч просмотров, бывший сотрудник автосервиса заявляет, что все автомобили Toyota, продающиеся в США, в среднем проезжают от 200 до 250 тысяч миль (320 до 400 тысяч километров), но некоторым экземплярам покоряется отметка в более 500 тысяч миль (почти 1 миллион км).