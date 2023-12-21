Nissan Patrol нового поколения (Y63): как будет выглядеть очередной «убийца» Land Cruiser 300

Nissan готовится к премьере нового поколения своего рамного внедорожника Patrol. Премьера машины должна состояться уже в следующем году. Как будет выглядеть новинка японской марки, которой предстоит бросить вызов Toyota Land Cruiser 300, показали австралийские независимые дизайнеры, сопроводив свои рендеры всеми известными подробностями об этой модели.

В последние месяцы прототипы Patrol активно тестируются в США (под именем Armada), а также на Ближнем Востоке, что намекает на близость премьеры внедорожника. Ожидается, что презентация машины состоится уже в середине 2024 года, а продажи начнутся ближе к осени.

Судя по рендерным изображениям, выложенным в Сеть, новый «Патрол» подвергнется эволюции дизайна, получив более строгие линии. Машине достанется пересмотренная передняя часть кузова, другая корма, а также боковины, напоминающие внедорожники Range Rover.

Часть изменений произойдет и внутри автомобиля, где ожидается появление больших дисплеев мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также обновленной отделки и современной передней панели.

В будущей генерации (Y63) Nissan Patrol предстоит избавиться от мотора V8, как это сделали недавно его главные конкуренты в лицах Toyota Land Cruiser 300 и Sequoia, Ford Expedition и Jeep Wagoneer. Вместо 8-цилиндрового «атмосферника» внедорожник обзаведется двигателем V6 с двойным турбонаддувом, выдающим около 426 лошадиных сил.

О ценах пока говорить рано, но австралийское издание «CarExpert» ожидает, что базовая стоимость Patrol в новом поколении приблизится к барьеру в 100 тысяч долларов (примерно 9 миллионов рублей) или, возможно, даже превысит его.