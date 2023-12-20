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Кроссовер Toyota RAV4 теряет свою образцовую надежность?

Так считают ведущие аналитические агенства в США

Текст: Ростислав Архипов
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Кроссовер RAV4 независимо от поколения неизменно входил в список самых надежных автомобилей Toyota, но машины 2024 модельного года рискуют подпортить образцовую репутацию этой японской модели. По крайней мере на это указывают данные, собранные журналистами издания «Motorbiscuit» из ведущих американских аналогических агентств.

Авторитетное издание «J.D.Power» ставит RAV4 2024 оценку за надежность 76 баллов из 100, что можно назвать весьма средним показателем. Прямые конкуренты этой «Тойоты» выглядят с точки зрения безотказности гораздо лучше. 

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Так, к примеру, Honda CR-V 2024 модельного года заработал от этого же журнала 80 баллов, Mazda CX-5 – 82 балла, а Subaru Forester и вовсе удостоился оценки в 84 балла. 

Другое известное американское агентство «CarComplaints» также сетует на падение надежности RAV4, но уже не машин 2024 модельного года, а предыдущих, но в том же пятом поколении (XA50).

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Наибольшее количество жалоб на сайте этого источника пришлось на автомобиль 2019 года, тогда как наименьшее число негативных отзывов получили машины 2023 года.

Большинство из них касается различных проблем, в том числе неисправностей кондиционера, сбоев в работе экрана мультимедийной системы и тормозной системы, а также неисправностей, связанных с электроникой. 

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Кроме них владельцы гибридных RAV4 сетуют на широко распространенный дефект, связанный с невозможностью полностью заполнить бензобак машины из-за его неправильной формы. 

Источник:Motorbiscuit

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