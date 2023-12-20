Kia выпустит новый бюджетный «паркетник» Clavis, который будут продавать во всем мире

Южнокорейский автопроизводитель Kia работает над совершенно новым кроссовером, который расположится в бюджетном сегменте рынка и должен стать глобальной моделью. Новинка может получить название Clavis и на первых порах будет адресована Индии, но впоследствии выберется за пределы этой развивающейся страны на другие рынки.

Как пишет издание «Autocar», кроссовер расположится между двумя популярными «паркетниками» компании – Sonet и Seltos. Машина будет позиционироваться как автомобиль для городского использования, но с оквадраченным дизайном, намекающим на внедорожные характеристики.

Вот только расчитывать на то, что он сможет покорять бездорожье не стоит – у кроссовера будет исключительно передний привод.

Инсайдеры уверены, что Kia Clavis получит длину менее 4 метров, а также будет предлагаться как с ДВС, так и гибридной силовой установкой и даже полноценным электромотором.

Что касается сроков его дебюта, то точной информации пока нет. Впрочем, один из источников называет конец 2024 года для машины, предназначенной для индийского рынка, и 2025-й год для автомобиля, который собираются продавать во всем мире.