В России появился новый кроссовер Kia на базе одной супернадежной машины 

Российская линейка Kia продолжает пополняться новыми моделями, ввезенными по параллельному импорту. В отдельных случаях это могут быть неизвестные нашим покупателям автомобили внешне, но хорошо знакомые технически. Один из таких примеров накануне появился в распоряжении небольшого «серого» дилера, торгующего машинами, ввезенными из-за границы.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию добралась небольшая партия кроссоверов Kia KX1. Автомобили 2023 года выпуска прибыли в страну с завода в Китае по схеме параллельного импорта и уже выставлены на продажу.

Особенность Kia KX1 заключается в том, что этот кроссовер построен на платформе хорошо знакомого россиянам автомобиля Rio, считающегося одним из самых надежных в линейке южнокорейского автопроизводителя.

Несмотря на единую платформу, KX1 немного компактнее Rio (4,1 против 4,2-метра в длину), а также уступает ему 20 мм в размерах колесной базы – 2580 мм против 2600 мм. Зато технически автомобили идентичны.

Под капотом KX1 трудится атмосферный 1,4-литровый бензиновый мотор, отметившийся тем, что в случае с российскими Rio нередко был способен выхаживать вплоть до 400 тысяч километров.

Ассистирует ему классическая 6-скоростная автоматическая коробка передач, которая также вряд ли подведет владельца в ближайшие 200, а то и 250 тысяч км.

Вот только цена такой машины, которая, как ее соплатформенник Rio может быть исключительно переднеприводной, вряд ли порадует покупателя. Минимальный прайс за маленький кроссовер Kia составляет 1 миллион 850 тысяч рублей.