Как будет выглядеть новый Peugeot 308 – первое изображение 

Актуальное поколение компактного французского хэтчбека Peugeot 308 дебютировало в марте 2021 года. С тех пор минуло два года, а это значит, что машина готовится к плановому обновлению. Испанские дизайнеры, взяв за основу шпионские фотографии прототипов нового «триста восьмого», показали как будет выглядеть такая 5-дверка.

По информации издания «Motor.es», премьера реформенного 308 состоится уже в следующем году. Автомобиль должен получить небольшие изменения в экстерьере, которые затронут его переднюю часть кузова.

Машину ждет появление другой радиаторной решетки, новых фар, придающих хэтчбеку более свирепый вид, а также не одного, а сразу трех светодиодных «бивней» дневных ходовых огней.

Какие изменения ждут корму нового 308-го не показали, но там, скорее всего, 5-дверке достанутся отретушированные фонари с модернизированной световой графикой.

Часть перемен затронет и салон автомобиля, но, по всей вероятности, сведется к появлению слегка переделанной передней панели и новых материалов отделки. А вот местом, где ожидаются куда более серьезные изменения, будет подкапотное пространство машины.

Как утверждает источник, трёхцилиндровый 1,2-литровый мотор PureTech 308-го подвергнется переработке и получит довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора, который интегрируют в 6-диапазонную трансмиссию e-DCS6 с двойным сцеплением.

Мощность такой установки составит 195 или 230 лошадиных сил в зависимости от версии. Связку двигателю составит батарея на 21 кВт/ч, обеспечивающая запас хода без подзарядки до 100 километров.

Официальный дебют нового Peugeot 308 запланирован на лето будущего года, но в продажу машина поступит не сразу, а только в начале 2025-го. В России машина если и появится, то только в случае, если к тому времени еще не будет полностью «прикрыт» параллельный импорт.