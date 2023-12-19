Jeep Gladiator превратили в 6-колесный внедорожник, готовый к апокалипсису 

Jeep Gladiator нечасто становится объектом для каких-либо экстремальных тюнинг-проектов. Но именно он лег в основу новой разработки ателье Apocalypse Manufacturing, создающего автомобили, готовые к концу света.

Машина получила название Apocalypse Hellfire 6×6 (Адское пламя апокалипсиса 6×6) и выделяется на фоне остальных проектов компании максимально брутальным внешним видом, а также увеличенными размерами и двумя дополнительными колесами сзади.

Автомобиль постарались сделать максимально высоким, чтобы с легкостью преодолевать преграды на пути. Помочь в этом вызвались лифты подвески, сверхпрочные пружины, более широкие оси и 40-дюймовые внедорожные покрышки.

Благодаря установленному под капотом двигателю Corvette LS3 V-8 или турбодизельному мотору Cummins в зависимости от выбора покупателя внедорожник способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7-секунды, что делает его идеальным для любого апокалипсического сценария. Механической коробки передач у него нет, так как разработчики считают, что водитель очень быстро сожжет сцепление.

Дополнительно машина оснащена 360-градусными инфракрасными камерами и мощными светодиодными фонарями.

Несмотря на свой грозный и утилитарный внешний облик Apocalypse Hellfire 6×6 обладает кардинально отличающимся по имиджу интерьером, скроенным с оглядкой на премиум.

Ему достались кожаные сиденья с созданной вручную обшивкой из высококачественной кожи, а также все электронные удобства, необходимые для роскошного автомобиля (цифровая панель приборов, мультимедийная система и многое другое).

Автомобиль выставлен на продажу и оказался одним из самых дорогих в этом нишевом сегменте. За него просят 190 тысяч долларов или около 17 миллионов рублей.