У французской интерпретации современной «Оки» появилась новая версия

Пока в России безуспешно пытаются создать современный вариант городского автомобиля «Ока», во Франции микро-кар такого формата продается еще с весны этого года. Трехдверная машина, которая формально относится к категории квадрициклов, носит название Myli и выпускается местным автопроизводителем Ligier. Накануне выяснилось, что это у нее появилась новая модификация.

Если изначальной задумкой модели Myli была работа на электричестве, то теперь у машины появилась дизельная версия, созданная для тех, кто наматывает большой километраж в течение года и не готов к переходу на современные технологии.

Первые хэтчбеки комплектовались маленьким электромоторчиком, выдающим 5,6 кВт (7,6 лошадиных сил и крутящим моментом 10 Нм).

Максимальная скорость машины, созданной по технологии квадрициклов, по европейским законам не может превышать 45 километров в час.

Теперь же для Ligier Myli стал доступен более консервативный двигатель – дизельный. Его мощность также невысока – всего 8 лошадиных сил, но крутящий момент более, чем в 2 раза выше, чем у электромобиля и равен 26 Нм.

Утверждается, что расход топлива новым мотором составляет в среднем всего 3,1-литра на 100 километров.

Других отличий между электрическим и дизельным автомобилями нет от слова совсем. Продажи последнего уже стартовали. За машину просят от 11 тысяч 499 евро или 1,1 миллиона рублей.