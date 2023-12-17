За самым дешевым кроссовером Honda выстроились огромные очереди

Три месяца назад Honda приступила к продажам своего нового субкомпактного кроссовера, который оказался самым доступным в линейке марки. Машину назвали Elevate и вывели на дебютный для нее индийский рынок.

Автомобиль сразу же подвергся ажиотажному спросу, который подтвердился статистикой. За первые 100 дней дилеры реализовали более 20 тысяч единиц этой модели, что составляет 50% от общего объема продаж Honda на рынке этой развивающейся страны.

Для того, чтобы удовлетворить спрос, завод японской марки в Индии был вынужден увеличить количество смен, но пока выйти на нужные объемы сборки Elevate предприятию не удается, а за машиной выстраиваются огромные очереди.

Напомним, кроссовер Elevate построен на бюджетной платформе Honda Global Small Car, на которой ранее были спроектированы сити-кары Fit/Jazz.

Длина машины равна 4312 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм. Расстояние между осями составляет 2650 мм, а дорожный просвет автомобиля является лучшим в сегменте, достигая отметки в 220 мм.

Несмотря на небольшие габариты Elevate обладает отличной вместительностью. Внутри может расположиться до пяти человек, а объем багажного отделения машины равен 458 литрам.

В качестве двигателя популярный «паркетник» использует 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 121 лошадиную силу. В паре с ним работает 6-скоростная МКПП или вариатор, но привод может быть только передним.

Ценник на машину в Индии начинается с отметки в 1 миллион 100 тысяч рупий или всего 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.