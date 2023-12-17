Nissan Qashqai 4 поколения ждут кардинальные перемены: вот как он изменится

Кроссовер Nissan Qashqai выпускается не протяжении почти 20 лет и продолжает оставаться одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Актуальное, третье поколение этой модели, появилось в 2021 году, но японские инженеры уже работают над следующей генерацией компактного «паркетника», которая, по слухам, не будет иметь ничего общего с нынешним автомобилем.

В октябре Nissan показал фотографии нового концепт-кара Hyper Urban. Тогда предполагалось, что именно он может лечь в основу дизайна четвертого Qashqai.

Независимый дизайнер с ником «Avarvarii» согласен с этой догадкой и уже подготовил первую реалистичную визуализацию кроссовера.

Как можно увидеть на получившихся рендерах, машину ждет кардинальное преображение, которое сделает ее совершенно не похожей на нынешний Qashqai.

Кроссоверу достанется полностью пересмотренная передняя часть кузова с другими фарами, капотом, крыльями и бампером необычной формы, а также переделанные боковины и собственная «корма» со сквозными светодиодными фонарями и не менее сложным бампером, чем спереди.

Как пишут инсайдеры, автомобиль получит длину около 4,5-метров и расположится на ступеньку ниже кроссовера Ariya. В четвертой итерации машина станет полноценным электрокаром и будет построена на платформе CMF-EV.

В качестве тяговых батарей для новинки рассматриваются как аккумулятор на 60 кВт/ч для базовых версий с приводом на передние колеса, так и на 90 кВт/ч для полноприводных 2-моторных вариантов «паркетника».

В продажу четвертая генерация Nissan Qashqai поступит не раньше 2026 года.