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Nissan Qashqai 4 поколения ждут кардинальные перемены: вот как он изменится

Кроссовер появится в период с 2026 по 2027 год

Текст: Алексей Шмидт
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Кроссовер Nissan Qashqai выпускается не протяжении почти 20 лет и продолжает оставаться одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Актуальное, третье поколение этой модели, появилось в 2021 году, но японские инженеры уже работают над следующей генерацией компактного «паркетника», которая, по слухам, не будет иметь ничего общего с нынешним автомобилем. 

В октябре Nissan показал фотографии нового концепт-кара Hyper Urban. Тогда предполагалось, что именно он может лечь в основу дизайна четвертого Qashqai.

Независимый дизайнер с ником «Avarvarii» согласен с этой догадкой и уже подготовил первую реалистичную визуализацию кроссовера.

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Как можно увидеть на получившихся рендерах, машину ждет кардинальное преображение, которое сделает ее совершенно не похожей на нынешний Qashqai. 

Кроссоверу достанется полностью пересмотренная передняя часть кузова с другими фарами, капотом, крыльями и бампером необычной формы, а также переделанные боковины и собственная «корма» со сквозными светодиодными фонарями и не менее сложным бампером, чем спереди. 

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Как пишут инсайдеры, автомобиль получит длину около 4,5-метров и расположится на ступеньку ниже кроссовера Ariya. В четвертой итерации машина станет полноценным электрокаром и будет построена на платформе CMF-EV.

В качестве тяговых батарей для новинки рассматриваются как аккумулятор на 60 кВт/ч для базовых версий с приводом на передние колеса, так и на 90 кВт/ч для полноприводных 2-моторных вариантов «паркетника».

В продажу четвертая генерация Nissan Qashqai поступит не раньше 2026 года. 

Источник:Autoexpress
Фото:Avarvarii

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