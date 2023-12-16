Автомобильный механик назвал машину, которую нельзя продавать ни в коем случае

Известный в интернет-среде автомеханик Скотти Килмер, являющийся ведущим собственного блога на YouTube, напомнил о том, что продавать машину нужно далеко не каждый раз, когда она теряет внешний вид или становится старой. Более того, эксперт назвал один автомобиль, от которого нельзя избавляться ни в коем случае.

По словам блогера, он работает с автомобилями более 55 лет и отлично знает, о чем говорит, ссылаясь на большую базу подписчиков в количестве более 6 миллионов человек.

Машиной, которую он советует приобрести всем, а затем никогда не продавать, оказалась Toyota Corolla из начала 2000-х.

Недавно он купил один из таких седанов своему другу за крайне небольшие деньги. И несмотря на то, что машина находилась в плачевном внешнем состоянии (кузов был варварским способом перекрашен, зеркало заднего вида держалось на скотче, а номерной знак отваливался), это приобретение он считает «золотой жилой»:

«Да, она «тарахтит», ее зеркало приклеено скотчем, потому что ударилось о стену гаража, номерной знак прикручен какими-то неродными болтами, а на капоте нарисован миньон. Но когда вы заглянете под него – там будет двигатель, который способен работать вечно!».

Короткое видео набрало 113 тысяч просмотров и более 7 тысяч лайков, собрав в себе множество лестных комментариев от пользователей, которые назвали «Короллу» неубиваемой машиной.

Напомним, оригинальная Toyota Corolla появилась в далеком 1966 году, став одним из первых японских автомобилей, заручившихся бешеной популярностью в мире за счет своей долговечности.

С тех пор с конвейера сошло более 10 поколений этого семейства, которое выпускали и продолжают выпускать заводы в Бразилии, Канаде, Вьетнаме и Великобритании.

В 2021 году Toyota заявила, что продала более 50 миллионов Corolla, что сделало эту модель компании самым популярным автомобилем в мире за всю историю.