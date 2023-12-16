Чек за ремонт кроссовера Infiniti поверг его владельца в шок

С ростом количества электрифицированных автомобилей в Сети все чаще появляются новости о том, что их владельцы оказываются сильно удивлены ценой ремонта своих машин, особенно когда речь заходит о дорогостоящих литий-ионных батареях. Одна из очередных таких историй в декабре приключилась в США с владельцем гибридного кроссовера Infiniti QX60 2014 года выпуска.

Машина вышла из строя и мужчина отправился в официальный дилерский центр компании, чтобы выяснить, что с ней не так. После диагностики был вынесен неутешительный вердикт: под замену попала батарея.

Но когда владельцу японского гибридного кроссовера была озвучена цена за ее покупку и установку, он потерял дар речи:

Эта новость оказалась для владельца кроссовера Infiniti QX60, который с 2014 года накатал всего 112 тысяч километров, полной неожиданностью, учитывая, что он приобрел этот автомобиль не так давно за 16 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Проблема усложнилась тем, что гарантия на батарею его QX60 уже не действует, а это значит, что владельцу придется выложить за нее всю сумму.

После того, как эта тема была предана огласке, компания Infiniti связалась с мужчиной и предложила ему скидку в 50% за замену батареи. Но, как пишет местная пресса, он еще не принял решения, готов ли идти на такие траты даже с учетом дисконта, предлагаемого самим автопроизводителем, или же нет.