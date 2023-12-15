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Самый дешевый автомобиль Tesla может выглядеть так: показан неофициальный рендер

Премьера – уже в следующем году

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Tesla обещала выпустить доступный электромобиль очень давно, но пока ограничилась лишь седаном Model 3, который в дорестайлинговой версии стоит минимум 39 тысяч долларов (примерно 3,5 миллиона рублей). Зато количество дорогих моделей, последней из которых является пикап Cybertruck, продолжает расти. 

Справиться с этим перекосом должен новый электромобиль американской марки, который, по слухам, получит название Model 2. Как он может выглядеть продемонстрировали на свежем рендере независимые дизайнеры с портала «SRK Designs».

На изображении, выложенном в Сети, показан компактный хэтчбек с пятью дверьми, дизайн которого соответствует актуальному модельному ряду Tesla.

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Машине достались зауженные фары, дебютировавшие недавно в рестайлинговой версии Model 3, покатый капот, так называемые «потайные» дверные ручки, а также узкие пластиковые накладки на переднем бампере и порогах.

При этом сам бампер выглядит как полностью новый и не похожий на эту деталь ни в одной из актуальных моделей компании.

По задумке Tesla, Model 2 должен получить цену примерно в 25 тысяч долларов (около 2 миллионов 200 тысяч рублей), чтобы навязать конкуренцию электромобилям в только развивающемся бюджетном сегменте этого рынка. 

Премьера самой дешевой Tesla должна состояться уже в следующем году, но в продажу машина поступит не раньше 2025 года. 

Фото:SRK-Designs

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