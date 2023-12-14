«Заряженный» кроссовер Abarth 600 показан на первых изображениях

Компания Abarth, как и Fiat входящая в состав концерна Stellantis, ускоряет амбициозный процесс электрификации своих моделей. Культовый итальянский бренд спортивных автомобилей обещает, что отныне все его автомобили будут работать исключительно на электротяге.

Одной из таких ближайших новинок должен стать кроссовер с индексом 600. Как он будет выглядеть показали на первых рендерных изображениях.

Предполагается, что Abarth 600 дебютирует в течение 2024 года. В основу «горячего» кроссовера ляжет платформа обычного Fiat 600e.

На компьютерной визуализации машину показали в фирменном стиле Abarth, но с элементами, присущими электрокарам. Так, к примеру, спереди вместо традиционной радиаторной решетки в «шестисотом» установлена заглушка.

Отличаться Abarth 600 от Fiat 600e предстоит специальным аэродинамическим обвесом, который установят вместо пластиковых накладок на боковинах кузова и бамперах, а также иными колесными дисками и другим рисунком воздухозаборника спереди.

В основу машины ляжет платформа e-CMP, на которой ранее был построен маленький электрический кроссовер Jeep Avenger. Поскольку «шестисотый Abarth» также будет представлять собой батарейный автомобиль, основное внимание будет приковано к его силовому агрегату.

В варианте с передним приводом приводить в движение машину будет электромотор на 115 кВт (156 лошадиных сил), а с полным приводом мощность машины составит 176 кВт или 239 «сил».

За дальность хода предстоит отвечать тяговой литий-ионной батареи емкостью более 50 кВт/ч, которой должно оказаться достаточно для того, чтобы проезжать без подзаряда более 400 километров.

Официальная премьера Abarth 600 должна состояться ближе к концу весны 2024 года.