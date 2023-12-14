В Германии превратили внедорожник Lada Niva в импровизированный снегоочиститель

Эта зима ознаменовалась для европейской части России и стран «Старого Света» сильными снегопадами. Чаще всего с их последствиями боролась специализированная техника, но иногда им на подмогу выходили и импровизированные снегоочистительные машины. Одну из них выставили на продажу в Германии. Она интересна тем, что в ее основе лежит российский внедорожник Lada Niva.

В описании к объявлению, опубликованному на портале «Mobile», указано, что речь идет о «Ниве» 2022 года выпуска, пробег которой равен всего 1280 километрам.

Машина оснащена стандартным 1,7-литровым мотором мощностью 83 лошадиные силы, соответствующим стандарту Евро-4, и работающим в паре с механической коробкой передач и системой полного привода.

Главное отличие внедорожника от обычной Niva заключается в его дополнительном оборудовании.

Спереди машине достался ковш (он же снежный отвал на 1,8-метра) с электрическим приводом и специальными фонарями, которым можно управлять напрямую из салона, а сзади емкость фирмы Lehner, предназначенная для разбрасывания песка или соли.

По словам продавца, машина использовалась в общей сложности для четырех зимних работ по очистке улиц от снега. За автомобиль он собирается выручить 31 тысячу 713 евро или 3 миллиона 100 тысяч рублей по нынешнему курсу.