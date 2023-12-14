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Почти новый Honda Accord из 90-х продают дороже машины 2023 года выпуска

Это настоящая японская «капсула времени»

Текст: Михаил Романченко
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Седан Accord является одной из самых популярных моделей в линейке японской марки Honda. Кроме того, эта 4-дверка считается чуть ли ни самой надежной в портфолио автопроизводителя.

Недавно мы рассказывали о том, как одному из экземпляров «Аккорда» удалось преодолеть отметку в 1 миллион миль пробега. А накануне на продажу выставили Accord, который, напротив, проехал за 28 лет всего 3,5 тысячи километров.

Подробностей о том, как и где машина хранилась столь длительный срок, нет. Но дилер из Су-Фолс (США), утверждает, что автомобиль находится в безукоризненном состоянии. На это намекает как его внешний облик, так и салон.

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Одни только кожаные сиденья этой «капсулы времени» выглядят так, будто только сошли с конвейера и на них еще никто не успел посидеть. 

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Единственной проблемой конкретно этого Accord, выпущенного в далеком 1995 году, является цена. Сегодня дилер собирается продать его за сумму, которая превосходит базовую комплектацию современной модели – без малого 25 тысяч долларов. 

При пересчете на российскую валюту это примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей и на 2 тысячи 440 долларов (218 тысяч рублей) больше, чем в США сейчас стоит Accord EX 2023 года выпуска. 

Источник:Jalopnik

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