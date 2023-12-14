Так выглядит заброшенный автомобильный завод, где когда-то выпускали Ferrari и Alfa Romeo

Одним из популярных направлений в современном блогинге стал поиск заброшенных зданий, которые когда-то использовались по назначению, но в какой-то момент стали ненужными и со временем были забыты.

Примерно такая же история приключилась с заводом итальянской компании Pininfarina, в свое время выпускавшем такие дорогие автомобили как Ferrari, Alfa Romeo. И кузова для Cadillac.

Предприятие находится в Италии и работало как автомобильный завод в течение 25 лет. Его построили в 1986 году для помощи в сборке американских Cadillac, в частности для сварки кузовов кабриолетов Allante. Но впоследствии это место превратилось в родину для Ferrari Testarossa, а также двух моделей Alfa Romeo (Brera и Spider).

В 2011 году компания Pininfarina навсегда закрыла свои сборочные линии, а производственные мощности оказались оставлены вместе с некоторыми машинами и оборудованием внутри.

Причина, по которой итальянская компания приняла решение свернуть производство на этом заводе, была связана с финансовым кризисом, поразившим мировую экономику тремя годами ранее (в 2011 году).

Судя по видеоролику, выложенному в YouTube, внутри заброшенного предприятия по-прежнему остаются некоторые тестовые автомобили, включая Alfa Romeo Brera. Часть из них покрыта слезшим от времени камуфляжем.

Несмотря на то, что фабрика не функционирует уже в течение 12 лет, она выглядит довольно неплохо. Там до сих пор хранится некоторое оборудование, включая различные сборочные роботы.

А вот с офисными помещениями все печально. Все они были разграблены, вся медь в здании украдена, столы и стулья – сломаны, а стены были исписаны граффити.