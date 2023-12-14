Ferrari запатентовала дизайн преемника легендарного гиперкара LaFerrari

В прошлом году в Сети утекли шпионские фотографии закамуфлированного спортивного автомобиля, который обкатывался на дорогах Маранелло (на фото ниже). Никакой информации о нем не было, но ходили слухи, что это может преемник знаменитого гиперкара LaFerrari.

Накануне в Бюро по патентам и товарным знакам США обнаружилось изображение новой Ferrari, которая выглядит подозрительно похожей на прошлогодний прототип, тестировавшийся на базе итальянского автопроизводителя.

Согласно документации, Ferrari подала заявку на регистрацию дизайна машины еще 5 декабря. В качестве заявителя указаны сразу три дизайнера: Адальберто Каттабрига, Лука Дзанетти и Маттео Бьянкалана.

На чертежах представлен автомобиль с разных сторон, но никаких подробностей о том, какой из моделей может принадлежать такой дизайн, в патенте не указано.

В итальянской прессе оперативным образом оценили слитые в Сеть изображения и сравнили их с прототипом, который носит кодовое обозначение F250 и считается преемником LaFerrari, обнаружив немало сходств.

Среди них – два сдвоенных крыла на задних бортах, граничащих с дополнительным узким спойлером на крышке моторного отсека.

Кроме того, автомобили оказались очень похожи с точки зрения бокового профиля и размеров окон.

Предполагается, что преемник гиперкара LaFerrari дебютирует в ближайшие несколько лет и будет превосходить оригинал как с точки зрения мощности, так и скорости на круге.